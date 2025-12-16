Стоимость импортированных в Азербайджан гибридных автомобилей превысила миллиард

В январе-ноябре 2025 года в Азербайджан было импортировано 104 404 автомобиля на сумму 1 миллиард 998 миллионов 854 тысячи долларов США.

Как передает Day.Az, об этом AПA-Экономикс сообщили в Государственном таможенном комитете.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года количество импортированных в страну автомобилей выросло на 25,9 %, или на 21 478 единиц, а их стоимость увеличилась на 19,5%, или на 325,6 млн долларов. В соответствующий период 2024 года в Азербайджан было импортировано 82 926 автомобилей на сумму 1 миллиард 673 миллиона 213,9 тысяч долларов США.

За отчетный период количество импортированных транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем, составило 1861 единицу, что на 35,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период в Азербайджан было импортировано 58 471 гибридный автомобиль на сумму 1 миллиард 130,3 миллиона долларов США.

С 1 января следующего года на импорт и продажу легковых автомобилей с гибридными и электрическими двигателями будет применяться налог на добавленную стоимость (НДС).