В бакинском аэропорту задержали нелегального таксиста

В Бакинском международном аэропорту был задержан и арестован водитель такси, осуществлявший пассажирские перевозки без разрешения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, инцидент произошел 11 декабря около 03:00.

В отношении Г. Г., 1997 года рождения, был составлен административный протокол по статьям 510 и 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, после чего дело было рассмотрено в суде.

Установлено, что Г. Г. был задержан за осуществление незаконной деятельности по перевозке пассажиров на территории аэропорта без соответствующего разрешения.

Кроме того, во время нахождения в помещении для задержанных он выразил протест против хранения автомобильного ключа в дежурной части, в связи с чем материалы были направлены в суд.

Решением суда в отношении Г.Г. была применена мера в виде административного ареста сроком на 15 суток.