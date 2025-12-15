В бакинском аэропорту задержали нелегального таксиста
В Бакинском международном аэропорту был задержан и арестован водитель такси, осуществлявший пассажирские перевозки без разрешения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, инцидент произошел 11 декабря около 03:00.
В отношении Г. Г., 1997 года рождения, был составлен административный протокол по статьям 510 и 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, после чего дело было рассмотрено в суде.
Установлено, что Г. Г. был задержан за осуществление незаконной деятельности по перевозке пассажиров на территории аэропорта без соответствующего разрешения.
Кроме того, во время нахождения в помещении для задержанных он выразил протест против хранения автомобильного ключа в дежурной части, в связи с чем материалы были направлены в суд.
Решением суда в отношении Г.Г. была применена мера в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре