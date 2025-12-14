Азербайджан и Узбекистан усиливают сотрудничество во всех сферах

Сегодня азербайджано-узбекские отношения благодаря дальновидной политике глав государств динамично развиваются во всех сферах, включая культуру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, выступая на церемонии открытия Дней культуры Республики Узбекистан в Азербайджане.

По его словам, проводимые в Узбекистане и Азербайджане Дни культуры не являются рядовым мероприятием в сфере искусства.

"Это наглядное проявление общих корней, взаимного уважения и дружбы двух братских народов", - отметил Джафаров.

Замминистра подчеркнул, что под руководством Президента Республики Узбекистан страна добивается значительных успехов во всех направлениях развития.

"Культура является одним из приоритетных и особо значимых направлений этого процесса. Ведь мы - народы, происходящие из одного корня и разделяющие общее историко-культурное наследие, ценности и традиции", - сказал он.

Фарид Джафаров также отметил, что неслучайно в этом году в Азербайджане и Узбекистане вновь проводятся Дни культуры на взаимной основе. По его словам, деятели культуры и искусства двух стран на регулярной основе принимают участие в международных фестивалях, проходящих в странах друг друга.