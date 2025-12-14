Арестован азербайджанский тиктокер

Состоялся суд над азербайджанским тиктокером Нахидом Насировым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qanunla.az, в процессе, проходившем под председательством судьи Наримановского суда Мехрибан Эфендизаде, было принято решение в отношении тиктокера.

Согласно решению, в отношении Насирова была выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Он обвиняется по статье 182.3.2 Уголовного кодекса (вымогательство с угрозой, совершенное с применением насилия).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что тиктокер Нахид Насиров был задержан сотрудниками полиции по жалобам, поступившим в его отношении.