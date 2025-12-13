Азербайджан и OpenAI обсудили сотрудничество

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и OpenAI.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"В ходе нашего визита в США мы встретились с Борисом Пауэром, руководителем отдела прикладных исследований OpenAI. Мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в таких областях, как создание суверенной инфраструктуры ИИ, совместные инновационные и исследовательские инициативы, образование и обучение, а также разработка решений в области ИИ с учетом местных особенностей", - написал министр.