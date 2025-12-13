Месси высказался о впечатлениях от своей новой статуи

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси поделился эмоциями после открытия своей 21-метровой статуи в Калькутте (Индия), отметив, что для него это большая честь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Asian News International на своей странице в социальной сети X.

"Я очень рад поддержке, которую жители Калькутты оказывают национальной команде и мне. Чувствую себя здесь прекрасно", - заявил он.

12 декабря Месси прилетел в Индию на церемонию в честь открытия 20-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе "Солт-Лейк", Месси следил за открытием статуи по видеосвязи, после чего в сопровождении охраны и полиции прогулялся по полю стадиона, помахав трибунам, и спустя 20 минут покинул арену. После этого недовольные фанаты устроили погром.