В Каспийском море запущена первая морская рыбоводческая ферма

В Мангистауской области Казахстана реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области, это первая в Центральной Азии морская рыбоводческая ферма, расположенная в акватории Каспийского моря, в 20 километрах от порта Курык.

В сетчатые садки было выпущено 6 000 кг, или около 30 000 мальков форели. Ранее оператор проекта - ТОО Organic Fish - уже осуществил выпуск 30 тысяч мальков в морские садки.

Ферма является одним из первых крупных объектов, введённых в эксплуатацию в текущем году. В акватории Среднего Каспия установлены норвежские сетчатые садки диаметром 120 метров и глубиной 25 метров. Чистая вода Каспийского моря, стабильные природные течения и благоприятные экологические условия создают уникальные возможности для разведения форели.

Работы по зарыблению фермы осуществляются поэтапно. В целом до конца года планируется выпустить в сетчатые садки до 20 тонн форели. Согласно планам компании, в 2026 году объём производства достигнет 300 тонн, а к 2029 году - до 5 000 тонн в год.