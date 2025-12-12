https://news.day.az/society/1801908.html Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера - ФОТО 12 декабря, в день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководство Министерства обороны посетило Аллею почетного захоронения. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве обороны. Отмечено, что были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера - ФОТО
12 декабря, в день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководство Министерства обороны посетило Аллею почетного захоронения.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве обороны.
Отмечено, что были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.
Затем руководство министерства возложило цветы на могилу выдающегося ученого, офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, почтило ее светлую память.
