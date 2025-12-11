Украина, США и ЕС проведут критические переговоры

В субботу, 13 декабря, Украина, США и ЕС проведут в Париже важные переговоры из-за спорных пунктов плана Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Ахіоѕ.

Во встрече примут участие советники по национальной безопасности из Украины, Франции, Германии и Великобритании. При этом пока не подтверждено, прибудет ли в Париж госсекретарь США Марко Рубио, который возглавлял делегацию на предыдущих переговорах.

Чиновники планируют обсудить ключевые положения 20-пунктового мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в Украине и достичь консенсуса по вопросам территориальных, а также касающихся гарантий безопасности.

По сообщению издания, сейчас президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с давлением со стороны США относительно быстрого принятия 20-пунктного плана Трампа, включающего значительные территориальные уступки. В то же время европейские страны советуют Киеву проявлять осторожность и обдумывать каждый шаг, чтобы не поддаваться чрезмерному давлению.

Встреча в Париже может стать ключевым шагом в подготовке новой серии переговоров по урегулированию конфликта в Украине, однако ее результаты пока остаются неопределенными, учитывая скептическое отношение Европы к некоторым предложениям Трампа.