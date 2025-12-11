В Азербайджанской национальной консерватории состоялось мероприятие памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанской национальной консерватории состоялось мероприятие "Zaman onu seçdi", посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева. Мероприятие было организовано совместно Азербайджанской национальной консерваторией и Общественным объединением "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

Открывая мероприятие, заслуженный артист, председатель ОО "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" Рамиль Гасымов рассказал об особой заботе, которую общенациональный лидер Гейдар Алиев проявлял к деятелям культуры и искусства, а также о его бесценном вкладе в развитие национальной музыки.

Затем участникам были представлены редкие архивные видеокадры, на которых великий лидер Гейдар Алиев поет народную песню "Küçələrə su səpmişəm".

В концертной программе прозвучали произведения "Küçələrə su səpmişəm", "Elegiya", "Şükriyyə", "Sənə də qalmaz", "Azərbaycan" в исполнении народных артистов Мансума Ибрагимова (ханенде), Азера Зейналова (вокал), Эльчина Гашимова (тар), заслуженных артистов Рамиля Гасымова (вокал), Эмиля Афрасияба (фортепиано), Эльнура Ахмедова (кяманча), заслуженного учителя Наибы Шахмамедовой, Фатимы Джафарзаде (вокал) и Сабухи Исмайлова (нагара).

Участники мероприятия подчеркнули, что особая важность, которую общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал сфере культуры, и сегодня остаётся ориентиром для творческой общественности.