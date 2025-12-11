OpenAI получит доступ к более 200 персонажам Disney

Сегодня компания Disney разрешила OpenAI использовать более 200 своих персонажей для видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта Sora.

Как сообщает Day.Az, Disney объявила о новом этапе сотрудничества с OpenAI, в рамках которого она инвестирует в компанию миллиард долларов. Это первое подобное соглашение для OpenAI с крупной голливудской студией.

Среди главных условий сделки - возможность для пользователей ИИ-сервиса Sora создавать свои короткие видео с более чем 200 героями Disney, Marvel, Pixar и "Звездных войн".

ChatGPT также сможет генерировать по текстовому запросу изображения с персонажами, которые входят в сделку.

Среди героев упоминаются Микки Маус, Капитан Америка, Черная пантера, Лило, Стич, персонажи "Зверополиса" и многих других мультфильмов. Будут доступны также костюмы, объекты и локации.

Disney получит доступ к API сервиса, чтобы использовать его, например, для стриминга Disney+: среди прочего, там собираются показывать сгенерированные пользователями работы. Сотрудники Disney также будут задействовать ChatGPT в своей работе.

Генерировать видео в Sora с персонажами Disney можно будет в начале 2026-го, а заключили соглашение на три года.