Французского теннисиста отстранили на 20 лет за мошенничество

Французский теннисист Кентен Фольо, ранее занимавший 488-ю позицию в мировом рейтинге, отстранен от соревнований на 20 лет за организацию договорных матчей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ITIA.

Расследование выявило, что Фольо играл ключевую роль в сети, которая действовала по заказу синдиката, занимавшегося организацией договорных матчей.

26-летнему теннисисту предъявлены обвинения по 27 нарушениям Антикоррупционной программы в теннисе, включая манипуляции с результатами игр, получение денег за недостаточно активную игру, предложение взяток другим игрокам за участие в договорных матчах, а также уничтожение доказательств.

Помимо 20-летней дисквалификации, Фольо оштрафован на 70 тысяч долларов и обязан компенсировать коррупционные выплаты на сумму свыше 44 тысяч долларов.

