В Будапеште проходит встреча один на один между Джейхуном Байрамовым и Петером Сийярто

В Будапеште проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.
Встреча проходит в рамках 3-го азербайджано-венгерского стратегического диалога. Министры рассмотрят двусторонние отношения стран, и в преддверии 3-го азербайджано-венгерского стратегического диалога еще раз подтвердят приверженность продвижению азербайджано-венгерского стратегического партнерства.
