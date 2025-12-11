https://news.day.az/politics/1801730.html

В Будапеште проходит встреча один на один между Джейхуном Байрамовым и Петером Сийярто

В Будапеште проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.