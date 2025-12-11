Американская фастфуд-сеть изъяла из системы один из заказов

Американская фастфуд-сеть In-N-Out изъяла из системы заказ под номером "67", потому что из-за него встает вся работа в заведении.

Как передает Day.Az, эти цифры стали в уходящем году в США настоящим феноменом, от них срывает башку у всех детей поголовно. Номер "67" был официально назван "Словом года".

В In-N-Out дети стали набиваться толпами специально перед заказом "67" в ожидании, что кассир произнесет его вслух.

В какой-то момент это стало мешать работе и администрация решила, что больше заказа с таким номером не будет и после 66-го касса начнет оформлять сразу 68-й.