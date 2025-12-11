https://news.day.az/world/1801697.html Сильный ветер осложнил посадку самолёта в Белфасте - ВИДЕО Самолёт, заходивший на посадку в аэропорту Белфаста, столкнулся с мощными порывами бокового ветра, из-за чего пилотам пришлось выполнить коррекцию курса в последних секундах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильный ветер осложнил посадку самолёта в Белфасте - ВИДЕО
Самолёт, заходивший на посадку в аэропорту Белфаста, столкнулся с мощными порывами бокового ветра, из-за чего пилотам пришлось выполнить коррекцию курса в последних секундах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По данным очевидцев, лайнер заметно "качало" в воздухе, однако экипаж смог стабилизировать борт и благополучно посадить судно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре