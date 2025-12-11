Сильный ветер осложнил посадку самолёта в Белфасте

Самолёт, заходивший на посадку в аэропорту Белфаста, столкнулся с мощными порывами бокового ветра, из-за чего пилотам пришлось выполнить коррекцию курса в последних секундах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным очевидцев, лайнер заметно "качало" в воздухе, однако экипаж смог стабилизировать борт и благополучно посадить судно.