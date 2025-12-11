Спасены трое рыбаков, оставшихся в беспомощном положении в Каспийском море

Рыбаки, оказавшиеся в беспомощном положении в Каспийском море, были спасены.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Государственная пограничная служба (ГПС).

Отмечается, что накануне в 17:30 в отделение контроля побережья Зиря Бакинского управления береговой охраны поступило сообщение о том, что рыбацкая лодка с тремя членами экипажа, находившаяся в азербайджанских территориальных водах Каспийского моря, не вернулась и оказалась без помощи.

Были предприняты неотложные меры, и пограничные корабли, несущие службу по охране государственной границы, немедленно направились к указанным координатам.

В результате проведённых поисково-спасательных мероприятий сегодня в 01:20 трое граждан Азербайджана - жители Нефтчалы: Джалал Самедов (1990 г. р.), Сенан Бабаев (1997 г. р.) и Кенан Фатуллаев (1980 г. р.) - были эвакуированы на пограничный корабль и доставлены на берег в безопасных условиях.