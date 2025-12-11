Вучич подтвердил приверженность Сербии вступлению в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич в ходе рабочей встречи в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой вновь подтвердил приверженность страны достижению ее стратегической цели - получению членства в Евросоюзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для Сербии большая честь, что у меня была возможность сегодня вечером в Брюсселе поговорить с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой о ключевых вопросах наших двусторонних отношений и европейском пути", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что Евросоюз остается для Белграда главным внешнеполитическим ориентиром.

"Сербия твердо привержена своему стратегическому курсу - членству в ЕС, и остается надежным и ответственным партнером Евросоюза во всех процессах, которые способствуют миру, стабильности и процветанию наших граждан, - отметил сербский лидер. - Благодарен за их (фон дер Ляйен и Кошты - прим. ТАСС) гостеприимство и искреннюю поддержку нашей стране, нашему европейскому пути, а также нашей реформаторской и развивающей повестке".