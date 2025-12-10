Макрон, Стармер и Мерц обсудили с Трампом ситуацию в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в среду, что вместе с европейскими лидерами обсудил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Елисейском дворце.

По словам французского президента, разговор длился 40 минут с целью "попытаться добиться прогресса". В нём, в частности, принимали участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Вместе с тем телеканал сообщает о новом совещании руководителей "коалиции желающих" 11 декабря, которые будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. "Завтрашнее совещание "коалиции желающих", сопредседателями которого выступают Франция и Соединенное Королевство, позволит добиться прогресса в вопросе гарантий безопасности, предоставляемых Украине, и значительного вклада американцев", - приводит TF1 слова официального представителя французского правительства Мода Брежон. Елисейский дворец уточнил, что совещание пройдёт по видеосвязи.

В свою очередь, в Вашингтоне подтвердили соответствующие переговоры, сообщает портал Axios. "Президент Трамп провёл в среду телефонный разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии, чтобы обсудить усилия по достижению мирного соглашения в Украине", - пишет издание со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Axios цитирует и заявление канцелярии федерального канцлера Германии: "Интенсивная работа над мирным планом будет продолжена в ближайшие дни. Стороны согласились, что это критический момент для Украины и для общей безопасности в евроатлантическом пространстве".