Южный Кавказ - окно возможностей: Баку и Ереван формируют новую реальность

Автор: Акпер Гасанов

На Южном Кавказе происходят изменения, которые еще несколько лет назад казались немыслимыми. Политические сигналы, поступающие из Баку и Еревана, свидетельствуют о том, что наш регион постепенно выходит из многолетнего конфликта и переходит к прагматике. Экономика становится главным инструментом нового диалога - более рационального, спокойного и ориентированного на будущее.

Одним из самых ярких подтверждений этих тенденций стали слова председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна. Он публично заявил, что Армения готова закупать в Азербайджане не только нефтепродукты, но и другие товары. Причем речь идет не об абстрактных идеях на далёкую перспективу, а о вполне конкретных механизмах сотрудничества, которые уже обсуждаются и могут быть запущены в ближайшее время.

Симонян подчеркнул, что нельзя ограничиваться лишь темой топлива. По его словам, чем больше альтернативных источников энергоносителей - тем лучше для Армении. Но важнее другое: Ереван готов дать Баку возможность экспортировать свои товары в Нахчыван и Турцию через армянскую территорию. Такие маршруты, по оценкам армянского спикера, способны придать региональной логистике новый импульс и вывести часть торговых потоков из существующей зависимости от грузинской инфраструктуры.

Рассматриваются как железнодорожные, так и полноценные автомобильные маршруты, при этом изучается экономическая эффективность альтернативных коридоров. А это уже не просто дипломатическая риторика. Это фактическое признание Ереваном новой реальности: Азербайджан - ключевой игрок региона, обладающий энергоресурсами, огромным транзитным потенциалом и растущим влиянием в международной экономике.

Безусловно, что для Армении открытие коммуникаций это шанс вырваться из транспортной изоляции, диверсифицировать энергопоставки, привлечь инвестиции, укрепить устойчивость своей экономики за счет участия в региональных проектах. Сегодня уже очевидно, что экономическая взаимозависимость способна создать механизм долгосрочной стабильности, которого так не хватало на Кавказе десятилетиями.

Так что, если предложенный Симоняном сценарий будет реализован, выгоды станут многосторонними Армения получит доступ к более дешевым азербайджанским энергоресурсам и выход к новым рынкам и транзитным маршрутам, а также развитие инфраструктуры и связанных с ней отраслей экономики. Плюс, рост доверия со стороны международных партнеров, готовых вкладывать в стабильные страны.

Азербайджан же получит расширение торговли через самое короткое плечо к Нахчывану и Турции, укрепление статуса регионального транспортного узла, расширение экспорта товаров, в том числе промышленной продукции. Ну и, как главный бонус, усиление политического влияния за счет конструктивного лидерства. При этом, обе страны перестают быть заложниками трагического, конфликтного прошлого.

И тут стоит отметить, что есть еще силы, которым выгодны старые, конфликтные схемы. Это те, кто был сторонником "замороженности" армяно-азербайджанского конфликта. Они испытывают страх перед изменениями и попытки сохранить внешнее влияние через вражду соседей. Но подобные подходы стремительно теряют актуальность. Как бы кто-то ни старался вернуть историю вспять - это уже невозможно. Процессы уже запущены.

Да, Баку и Ереван сегодня мыслят категориями будущего. Национальные интересы выходят на первый план, вытесняя пропагандистские штампы. Прагматизм одерживает победу над реваншизмом. А это значит: тем хуже для тех, кто не понял или не принял новую реальность. Регион больше не живёт в логике конфликта. Он движется вперед, и именно экономика становится основой этого продвижения.

Южный Кавказ становится регионом возможностей. Армения уже заявляет о готовности закупать азербайджанский бензин и обсуждает транзит азербайджанских грузов через свою территорию. В ближайшие годы это может перерасти в масштабные инфраструктурные проекты, дополнительные энергомаршруты, совместные производства и увеличение товарооборота в десятки раз. Азербайджан и Армения способны превратить свое географическое положение в источник процветания. Наши страны уже делают шаги в этом направлении - спокойно, последовательно и уверенно. И это лучший ответ тем, кто в прошлом видел их единственное будущее.