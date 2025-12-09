Экс-президент Сербии о роли Азербайджана в формировании нового мирового порядка

Азербайджан и Сербия, обладая стратегическими энергетическими ресурсами и находясь на ключевых транспортных коридорах, играют важную роль в условиях усиливающейся глобальной нестабильности.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил член правления Международного центра Низами Гянджеви, бывший Президент Сербии Борис Тадич.

"В Сербии сосредоточены значительные месторождения лития - ресурса, который станет основой энергетики будущего, в Азербайджане - крупные запасы нефти и газа, формирующие важный энергетический потенциал уже сегодня", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что обе страны находятся на важных транзитных коридорах между Южной и Юго-Восточной Европой, что придает им дополнительное геостратегическое значение.

"Любое государство, расположенное на таких маршрутах, неизбежно сталкивается с повышенными рисками. Игнорировать этот фактор - значит проигрывать. Именно поэтому необходимо действовать осторожно и проводить взвешенную, продуманную политику в условиях соперничества крупных держав", - сказал Тадич.

Говоря о глобальных процессах, он заявил, что неуважение к международному праву стало ключевым фактором нынешней мировой нестабильности. При этом процесс фрагментации международной системы, по его словам, фактически начался на Балканах.

"Сегодня мы видим войну в Украине, попытки оправдания военного вмешательства и множество вооруженных конфликтов в разных регионах мира", - отметил он.

Тадич подчеркнул, что мировое сообщество обязано найти выход из нынешней кризисной ситуации.

Он также напомнил, что во время создания Глобального Бакинского форума мир был иным: тогда еще не говорили о войне в Украине, и казалось, что даже урегулирование на Ближнем Востоке ближе к решению, чем сегодняшние кризисы.

Говоря о формах международного взаимодействия, Тадич отметил, что сегодня особенно важно развитие многостороннего сотрудничества.

"Многосторонность остается одной из ключевых моделей международного взаимодействия. Это не единственный формат, но без такой философии невозможно выработать комплексные решения для вызовов, с которыми сталкивается мир", - сказал он.

Отдельное внимание Тадич уделил влиянию цифровизации и искусственного интеллекта на глобальные процессы. По его словам, многие политики до сих пор недооценивают значение этих технологий и исследований, лежащих в их основе.

"Искусственный интеллект - это отражение человеческого разума. Цифровой мир позволяет передавать данные значительно быстрее и в более сложной форме, обеспечивая высокий уровень связанности", - отметил он.

В то же время, подчеркнул Тадич, технологический прогресс несет и серьезные риски.

"Все зависит от регулирования, контроля данных, безопасности дата-центров и решения проблемы их колоссального энергопотребления. В будущем нам потребуется всё больше регулирования", - сказал он.

По его словам, если мир найдет правильные решения в этих сферах, человечество сможет жить в более безопасном и устойчивом мире.

"В противном случае возможен иной сценарий. Сегодня мы находимся на перекрестке, как с точки зрения военных конфликтов, так и с точки зрения технологического развития", - резюмировал Тадич.