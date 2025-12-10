В Баку прошел гала-вечер фильма "Bugün Güzel" с участием турецких звезд

В CineMastercard, расположенном в Gənclik Mall, прошел гала-показ турецкого фильма "Bugün Güzel". Зал был заполнен до последнего места - здесь собрались поклонники турецкого кино, журналисты, блогеры и гости, которые ждали встречи со звёздами. Гала-вечер прошёл в рамках программы Baku Cinema Breeze при поддержке Агентства кино Азербайджана и Главного управления кино Министерства культуры и туризма Турции, сообщает Day.Az.

Самые ожидаемые гости вечера - исполнители главных ролей Огузхан Коч и Айча Айшин Туран - появились на красной дорожке под вспышки камер. Актёры тепло пообщались с фанатами, сделали множество фото, дали интервью и поделились закулисными подробностями съёмок, отметив, что бакинская публика встретила их особенно тепло.

"Bugün Güzel" (режиссёр - Мали Эргин) - это трогательная и светлая история о том, как дружба, любовь и внутренний свет помогают пройти через самые тяжёлые испытания. В центре сюжета - Али Джандемир, который после тяжёлого диагноза заново открывает для себя смысл жизни. Рядом с ним - друзья детства и медсестра Гюнеш, чья поддержка возвращает ему надежду. Фильм мягко напоминает зрителю: настоящая ценность жизни раскрывается только тогда, когда рядом есть те, кому не всё равно.

Гала-показ завершился бурными аплодисментами и искренними эмоциями - бакинская премьера стала не просто демонстрацией фильма, а вечерней встречей с культурой, которая соединяет сердца.