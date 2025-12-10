"Карабах" и "Аякс" объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 10 декабря, в Баку состоится матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Карабахом" и амстердамским "Аяксом".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова, главным арбитром назначен словенец Раде Обренович.

Обе команды объявили свои стартовые составы на предстоящую встречу.

"Карабах": 99. Матеуш Кохальски, 2. Матеус Силва, 13. Бехлул Мустафазаде, 81. Кевин Медина, 44. Эльвин Джафаргулиев, 8. Марко Янкович, 35. Педро Бикальо, 10. Абдулла Зубир (к), 15. Леандро Андраде, 17. Камилло Дуран

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

"Аякс": 1. Витезслав Ярош, 2. Лукас Роса, 15. Юри Баас (к), 30. Аарон Бауфман, 3. Антон Гаей, 48. Шон Стеур, 4. Ко Итакура, 24. Йорти Мокио, 7. Рауль Моро, 10. Оскар Глух, 9. Каспер Дольберг

Главный тренер: Фред Грим

После пяти туров Лиги чемпионов "Карабах" имеет семь очков и занимает 21-е место в общей таблице. "Аякс" замыкает список, не набрав ни одного очка.