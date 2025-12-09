Готовится проект о включении лечения онкозаболеваний у детей в пакет услуг ОМС в Азербайджане

Готовится проект о включении лечения онкологических заболеваний у детей и подростков в пакет услуг с 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов, включенных в пакет государственного бюджета на 2026 год.

Премьер-министр отметил, что в рамках обязательного медицинского страхования с 2026 года будут осуществляться страховые выплаты на лекарственные средства для амбулаторного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, с 2028 года - желудочно-кишечных заболеваний, с 2029 года - заболеваний органов дыхания.