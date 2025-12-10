Европейский союз сорвал свою маску: «Повестка ЕС–Армения» как предвзятость против Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Европейский союз долгое время стремился позиционировать себя в регионе Южного Кавказа как нейтрального посредника, "третейского арбитра", способного смягчить фрустрации постконфликтного периода и сопровождать нормализацию между Азербайджаном и Арменией. Однако документ, подписанный 2 декабря в Брюсселе - "Стратегическая повестка для партнерства ЕС-Армения" на 2024-2030 годы, - стал демонстративным отходом от ранее декларируемой линии.

Речь идет не об обычном тексте политических деклараций. Документ длиной в семь лет задает долгосрочную рамку, определяет приоритеты финансирования, институциональные акценты и дипломатические ориентиры. Именно поэтому реакция официального Баку носит столь жесткий, почти хирургический характер.

Азербайджанские претензии не эмоциональны. Они юридически выверены, политически точны и основаны на проверяемых фактах. Более того, они вскрывают то, о чем европейские структуры предпочитают умалчивать: Брюссель предлагает Армении стратегическое партнерство, построенное на неадекватной трактовке постконфликтной реальности и на сознательной подмене международно-правовых категорий политической риторикой.

По сути, ЕС сделал шаг к институционализации одностороннего нарратива, полностью игнорирующего ключевые изменения, происходящие в регионе после восстановления Азербайджаном полного суверенитета в Карабахе.

Одним из центральных пунктов документа стало выражение "армяне Карабаха, ставшие перемещенными лицами после военных операций Азербайджана".

Формулировка многослойна и потому юридически опасна.

Во-первых, ЕС использует терминологию, применимую к ситуациям насильственного вытеснения, хотя международно установленные критерии внутреннего перемещения здесь не применимы.

По данным Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев за 2024 год, не было зафиксировано ни одного эпизода насильственного выселения армянского населения из Карабаха. Более того, миссии ООН, прибывшие в регион после сентября 2023 года, зафиксировали отсутствие разрушений гражданской инфраструктуры, которые могли бы спровоцировать массовый исход, а также подтвердили свободный и безопасный коридор для перемещения.

Во-вторых, термин "беженцы" в документе ЕС противоречит Женевской конвенции 1951 года, поскольку миграция происходила внутри одного государства - Армении, а не через международные границы.

Во-третьих, европейские авторы сознательно игнорируют зарегистрированный факт: правительство Армении само объявило программу ускоренного приема и интеграции армянского населения Карабаха, формально признавая добровольный характер переселения.

Следовательно, ЕС не просто искажает реальность - он подменяет добровольное восстановление гражданских связей в Азербайджане политической конструкцией "принудительного исхода".

Это не терминологическая ошибка. Это попытка сформировать юридический прецедент, который потенциально может быть использован Арменией в будущих судебных процессах - несмотря на то, что парафированный в Вашингтоне проект мирного соглашения предусматривает отказ сторон от взаимных претензий именно по этой линии.

Документ ЕС делает акцент на "полном и незамедлительном исполнении решений Международного суда".

Однако ключевой юридический парадокс состоит в следующем: Армения интерпретирует временные меры Международного суда как "доказательство вины" Азербайджана, в то время как сам Суд подчеркивает, что временные меры не являются определением фактов, не подтверждают и не опровергают обвинений.

Только за 2021-2024 годы обе стороны получили более десяти решений по временным мерам, причем Армения дважды была признана Судом нарушившей свои обязательства (включая создание антиазербайджанской дискриминационной среды).

Но ЕС, формулируя партнерскую повестку с Арменией, упоминает только те положения, которые политически выгодны Еревану.

Это не юридическая позиция - это лоббистское решение.

Особенно тревожно, что данная позиция вступает в прямую коллизию с парафированным проектом мирного соглашения Азербайджан-Армения, в котором четко закреплено обязательство урегулировать все претензии в рамках двустороннего механизма, а не через внешние площадки.

Отсюда логичный вопрос, который ставит Баку: зачем ЕС вмешивается в двусторонний процесс, если США, Азербайджан и Армения уже согласовали параметры будущего урегулирования?

Ответ лежит на поверхности: Брюссель стремится сохранить влияние в регионе, где формируется новый баланс сил после 2023 года, и использует юридическую тематику как инструмент давления.

Одним из самых возмутительных пунктов документа является обозначение осужденных и обвиняемых за тяжкие преступления армянских граждан как "пленных".

Это не просто политическая манипуляция - это прямое нарушение духа и буквы Женевских конвенций и Римского статута Международного уголовного суда.

Категория "военнопленный" применяется исключительно к комбатантам, захваченным в условиях международного вооруженного конфликта.

После восстановления суверенитета Азербайджана в Карабахе международный вооруженный конфликт отсутствует.

Армянские лица, совершившие действия, квалифицируемые как убийства, терроризм, пытки и другие преступления против человечности, подпадают под юрисдикцию уголовного законодательства Азербайджана.

Никакая третья сторона не имеет права требовать их освобождения.

Тем более - включать этот пункт в стратегический документ, который должен определять новое партнерство ЕС и Армении.

Баку совершенно справедливо квалифицирует это как попытку политического давления и вмешательство в внутреннюю юрисдикцию.

Ни одно европейское заявление за последние годы не наносило столь очевидного ущерба региональной логике развития, как демонстративное исключение проекта TRIPP - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Документ, согласованный на саммите в Вашингтоне 8 августа, стал стратегическим консенсусом между Азербайджаном, Арменией и США.

TRIPP - это не просто транспортный маршрут.

Это первый за 30 лет проект, который реально устраняет взаимные блокировки, создает общие инфраструктурные интересы и снижает конфликтный потенциал до минимальных значений.

Но Брюссель предпочел поддержать армянскую инициативу "Перекресток мира", которая не имеет регионального консенсуса и по сути представляет собой дипломатический ребрендинг старой маршрутизации Армении, заблокированной еще в 1990-е.

ЕС тем самым поставил под сомнение не только искренность намерений Армении, но и собственную репутацию как участника процесса нормализации.

Тревожным индикатором системной проблемы стала позиция ЕС по вопросу европейской наблюдательной миссии в Армении (EUMA). Документ не только уходит от обязательств, предусмотренных статьей 7 парафированного мирного соглашения - а именно запрета размещения на общей границе сторон любых иностранных сил и наблюдательных компонентов, - но и прямо подчеркивает "необходимость расширения и укрепления оперативности миссии". Европейские дипломаты прекрасно понимают, что эта формулировка де-факто фиксирует EUMA в качестве постоянного политического инструмента давления на Азербайджан.

За два года работы миссия не представила ни одного отчета, содержащего объективную или сбалансированную аналитику безопасности. Зато регулярно производила публичные заявления, совпадающие с внешнеполитическими тезисами Армении, включая обвинения, которые не подтверждаются ни данными спутникового мониторинга, ни полевыми миссиями ООН, ни проверками ОБСЕ. Европейская риторика о "стабилизирующем влиянии EUMA" контрастирует с фактами: количество вооруженных инцидентов в зоне ответственности миссии не сократилось, а военно-политическая температура в регионе в 2024 году росла параллельно с усилением военного сотрудничества Еревана с третьими странами, включая государства, не входящие в евроатлантические механизмы.

Поддержка миссии в документе ЕС-Армения - это сознательное игнорирование баланса, зафиксированного в Вашингтонском формате, где США и стороны четко согласовали параметры безопасности, исключающие участие внешних сил на армяно-азербайджанской границе. Фактически ЕС предлагает альтернативную архитектуру безопасности - вне переговорного процесса, к которому он формально стремится примкнуть.

На этом фоне особенно бросается в глаза нарастающая милитаризация Армении, которую Брюссель дипломатично описывает как "развитие оборонного сектора". Только за 2023-2024 годы Ереван заключил контракты на закупку вооружений объемом более 1,2 млрд долларов, включая дальнобойные артиллерийские системы, средства ПВО, беспилотные комплексы и противотанковое вооружение.

По данным ежегодных обзоров Стокгольмского института исследования проблем мира, рост армянского оборонного бюджета в 2024 году составил 47% - это рекорд среди европейских и евразийских государств. Но ЕС предпочитает уклониться от прямой оценки: в документе акцентируется необходимость "оборонных реформ", однако не говорится о том, что эти реформы уже привели Армению к самому глубокому перераспределению ресурсов в сторону военной сферы со времен холодной войны.

Азербайджан указывает на то, что такое стимулирование армянской милитаризации вступает в прямой конфликт с логикой нормализации. Любой мирный процесс подразумевает снижение напряженности, демонтаж инфраструктуры конфликта, укрепление доверия, но никак не резкое усиление военного потенциала одной стороны. История постконфликтных урегулирований - от Балкан до Восточного Тимора - подтверждает: односторонние вооруженные наращивания разрушают переговорную ткань гораздо быстрее, чем политические заявления о мирных намерениях. ЕС, поддерживая оборонные приоритеты Армении, рискует вступить в противоречие с собственными же оценками долгосрочной стабильности региона.

Все перечисленные элементы объединяются в одну фундаментальную проблему: документ ЕС-Армения не отражает реалии постконфликтного периода, сложившегося после 8 августа - даты, когда в Вашингтоне было достигнуто беспрецедентное согласование принципов мирного урегулирования. Этот договор, парафированный при участии США, премьер-министра Армении и президента Азербайджана, стал точкой, отделившей прошлое от потенциального будущего региона.

Впервые на бумаге были сформулированы взаимные обязательства по отказу от территориальных претензий, прекращению вмешательства третьих сторон, соединению транспортных коридоров, урегулированию правовых требований и созданию механизмов доверия. Появился новый контур, в котором региональная архитектура могла формироваться на основе компромисса, а не противостояния.

Но ЕС, включая в документ политические конструкции, не согласованные с Вашингтонским процессом, фактически усиливает внутриармянскую группу сил, заинтересованных в пересмотре этих договоренностей. Каждый пункт документа, который трактует реалии Карабаха в духе довоенной риторики, каждый акцент на "пленных", каждый намек на одностороннюю интерпретацию решений Международного суда - это аргумент в пользу возврата к конфликтной политике, от которой регион начал наконец отходить.

Баку в своей позиции абсолютно последователен: Азербайджан не оспаривает право ЕС иметь стратегические партнерства, но требует соблюдения фундаментального принципа международного права - невмешательства во внутренние дела и уважения суверенитета. Документ ЕС-Армения не просто нарушает эту рамку, он формирует ложную картину, в которой Азербайджан предстает как сторона, не выполняющая обязательства, хотя именно Баку был инициатором всех ключевых этапов реинтеграции, восстановления коммуникаций, обеспечения безопасности коридоров и выполнения соглашений, подтвержденных международными структурами.

В этом контексте неудивительно, что МИД Азербайджана ставит вопрос о доверии к европейской посреднической роли. Поддержка односторонних армянских инициатив, игнорирование TRIPP, смещение правового фокуса, политизация судебной тематики - все это ставит под сомнение способность ЕС играть конструктивную роль на Южном Кавказе. Для дипломатии это не просто признак неблагоприятной конъюнктуры, это симптом ослабления институциональной рациональности европейской политики, которая все чаще уступает место геополитической конкуренции, где интересы региональной стабильности становятся второстепенными.

Отдельного внимания заслуживает вопрос мотивов, которые могут стоять за такой позиционированием ЕС. Для Брюсселя Азербайджан - ключевой партнер в энергетической архитектуре Европы. Трансадриатический газопровод, Южный газовый коридор, рост поставок каспийского газа в 2023-2024 годах, новые перспективы по водороду - все это делает взаимодействие с Баку не просто важным, а стратегическим. Но, как показывает практика, геополитическая логика ЕС часто разделяет энергетическое сотрудничество и политическую риторику, оставляя пространство для идеологических симпатий в пользу Армении, которая активно использует европейскую политическую площадку для продвижения своих односторонних претензий.

Такой подход неизбежно создает риски. Европа не может позволить себе повторения дипломатических ошибок 1990-х годов, когда региональные конфликты воспринимались как периферийные и отодвигались в сторону до момента их эскалации. Южный Кавказ сегодня - зона, где пересекаются интересы США, Турции, России, Ирана, Центральной Азии, и любое неосторожное политическое решение, будь то декларация или стратегический документ, становится фактором, способным усилить или разрушить равновесие.

Азербайджан не отвергает диалога, но ясно дает понять: европейская политика должна соответствовать реальностям, а не старым нарративам. Регион больше не живет под логикой "нерешенных конфликтов". Он входит в эпоху новых соглашений, новых коммуникаций и нового дипломатического баланса. И если ЕС намерен быть частью этого процесса, ему придется признать: объективность - не опция, а базовое условие участия.

Баку требует не уступок, а корректировки ошибок. Не риторики, а ответственности. Не символов "стратегического партнерства", а уважения международного права, зафиксированного в Вашингтонском документе и подтвержденного фактами на земле.

Регион слишком долго был заложником внешних ожиданий и внутренних страхов. Сегодня, когда реальная возможность устойчивого мира впервые стала зримой, любые попытки вернуться к конфронтационным схемам - преступная роскошь. И именно этот сигнал Азербайджан передает Европе: мирный процесс не должен быть жертвой политического лоббизма. А стратегическая повестка ЕС-Армения должна быть очищена от элементов прошлого, если Брюссель еще претендует на роль партнера, а не наблюдателя со стороны.