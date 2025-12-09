В Азербайджане увеличивается срок прохождения действительной военной службы для прапорщиков и мичманов

В Азербайджане будет увеличен срок прохождения действительной военной службы для прапорщиков и мичманов.

Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте "Об утверждении Устава о прохождении военной службы" и "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе", который рассматривался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В соответствии с пунктом "q" статьи 12 действующего "Положения о прохождении военной службы" и требованиями статьи 38.1.4 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе", для всех прапорщиков и мичманов в мирное время срок прохождения действительной военной службы установлен в 5 лет.

Согласно пункту "v" статьи 26 и статье 36.1.3 действующих вышеупомянутых законов, в перечень лиц, которые могут быть приняты на действительную военную службу в качестве прапорщиков и мичманов, включены также военнообязанные (кроме офицеров) до 40 лет.

В проекте предлагается уточнить формулировку "военнообязанные до 40 лет", заменив её на выражение "прапорщики и мичманы из запаса, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, а также солдаты, матросы и сержанты из запаса до 40 лет".

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.