Мисли Премьер-лига: “Араз-Нахчыван” встретится с “Кяпазом”
Сегодня в рамках XIV тура Премьер-лиги Misli состоятся очередные матчи.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертый игровой день тура "Араз-Нахчыван" выйдет на поле против "Кяпаза".
Матч начнется в 17:00. Представитель Нахчывана занимает шестое место с 20 очками, а клуб из Гянджи располагается на 11-й позиции, имея в активе 6 очков.
Мисли Премьер-лига
II круг, XIV тур
9 декабря
17:00. "Араз-Нахчыван"-"Кяпаз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Мюслум Алиев, Рахиль Рамазанов, Ислам Мамедов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Liv Bona Dea Arena"
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" (3:0), "Сабах" победил "Нефтчи" (2:0). Встреча "Зиря" - "Карабах" завершилась вничью - 1:1. Матч "Габала" - "Туран Товуз" был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
