На Дохийском форуме представлены достижения Азербайджана в климатической дипломатии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил Катар.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что заместитель министра принял участие в 23-м Международном Дохийском форуме, проведенном при поддержке Государства Катар, и выступил на панельной сессии, посвященной климатической дипломатии.

Ф. Рзаев проинформировал о политике Азербайджана в области перехода к зеленой энергетике и использованию альтернативных источников энергии, а также о проделанной работе и достижениях в период председательства на COP29.

Он также рассказал о вкладе Азербайджана в мероприятие COP30, состоявшееся в ноябре этого года в Бразилии, и о текущей деятельности в рамках "тройки" COP по международной климатической дипломатии.

Кроме того, Ф. Рзаев провел встречи с руководством и преподавательским составом Университета Лусаил (Катар), а также с руководством Международного центра политических исследований.

В ходе встреч заместитель министра рассказал об активном внешнеполитическом курсе, проводимом Азербайджаном после восстановления независимости, двусторонних отношениях и инициативах в рамках международных организаций, мероприятиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о сотрудничестве между Азербайджаном и Катаром как на двусторонней, так и на многосторонней основе.