В Азербайджане госслужащие могут получить единовременную выплату

При прекращении государственной службы в связи с достижением предельного возраста служащему может быть назначена единовременная выплата.

Как передает Day.Az, соответствующая норма отражена в предлагаемой поправке к Закону "О государственной службе", обсужденной на совместном заседании комитетов по правовой политике, государственному строительству и культуре Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, при увольнении госслужащего по достижении предельного возраста пребывания на государственной службе ему будет назначена единовременная выплата в размере шестикратного среднемесячного заработка за последние 24 месяца или любые последующие 60 месяцев службы - по выбору самого служащего. Из указанной суммы не будут удерживаться налоги, взносы по обязательному государственному социальному страхованию и иные обязательные платежи.

Соответствующие изменения предлагается внести также в Налоговый кодекс и Закон "О социальном страховании".