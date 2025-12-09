В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о срочном визите Никола Пашиняна в Германию.

Канцелярия премьер-министра Армении объявила, что сегодня и завтра Никол Пашинян будет находиться в Германии с официальным визитом. Запланированы встречи с бизнесом и, разумеется, переговоры с канцлером и президентом ФРГ.

Показательно, что эта необъявленная поездка случилась через пару дней после телефонных переговоров между канцлером Мерцем и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Добавьте к этому запланированные "встречи с германским бизнесом" - и картинка сложится. Воваевич едет в Германию искать проекты и инвестиции - возможно, в том числе для строительства армянского участка коридора TRIPP, работы по которому давно пора начать, но армяне никак не соберутся с ресурсами.

Риторический вопрос: почему говорить о проектах и инвестициях не ездили раньше? Да потому что говорить было не о чем. Пока в дело не вступил Президент Ильхам Алиев, реальных экономических перспектив для Еревана в регионе просто не существовало.

Так что будет ни секунды не удивительно, если на переговорах в Берлине Мерц или Пашинян будут благодарить не только друг друга, но и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.