https://news.day.az/society/1801035.html В Азербайджане продлевается срок налоговых льгот для субъектов медиа Срок налоговых льгот для субъектов медиа в Азербайджане продлевается еще на 3 года. Как сообщает Day.Az, это отражено в поправках к Налоговому кодексу, вынесенных на обсуждение в Милли Меджлисе. После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
В Азербайджане продлевается срок налоговых льгот для субъектов медиа
Срок налоговых льгот для субъектов медиа в Азербайджане продлевается еще на 3 года.
Как сообщает Day.Az, это отражено в поправках к Налоговому кодексу, вынесенных на обсуждение в Милли Меджлисе.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане снижается налоговая ставка для лиц, сдающих свои дома в аренду.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре