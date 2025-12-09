В Азербайджане продлевается срок налоговых льгот для субъектов медиа

Срок налоговых льгот для субъектов медиа в Азербайджане продлевается еще на 3 года.

Как сообщает Day.Az, это отражено в поправках к Налоговому кодексу, вынесенных на обсуждение в Милли Меджлисе.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане снижается налоговая ставка для лиц, сдающих свои дома в аренду.