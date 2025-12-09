В Азербайджане снижается налоговая ставка для лиц, сдающих свои дома в аренду

Доходы, полученные физическими лицами от сдачи в аренду жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, будут облагаться налогом.

Как сообщает Day.Az, это отражено в изменениях, предложенных к Налоговому кодексу, которые были обсуждены сегодня на заседании в Милли Меджлисе.

Таким образом, если в действующем законодательстве предусматривалась уплата 14% налога с дохода физических лиц, получаемого от сдачи жилья в аренду, то согласно новым изменениям эта ставка снижается до 10%.

В случаях, когда арендную плату выплачивает физическое лицо, не состоящее на налоговом учёте как налогоплательщик, арендодатель сам или назначенный им налоговый агент уплачивает налог по ставке 10% в соответствии с данной статьёй, ставится на налоговый учёт и подаёт декларацию.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.