В Азербайджане снижается налоговая ставка для лиц, сдающих свои дома в аренду
Доходы, полученные физическими лицами от сдачи в аренду жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, будут облагаться налогом.
Как сообщает Day.Az, это отражено в изменениях, предложенных к Налоговому кодексу, которые были обсуждены сегодня на заседании в Милли Меджлисе.
Таким образом, если в действующем законодательстве предусматривалась уплата 14% налога с дохода физических лиц, получаемого от сдачи жилья в аренду, то согласно новым изменениям эта ставка снижается до 10%.
В случаях, когда арендную плату выплачивает физическое лицо, не состоящее на налоговом учёте как налогоплательщик, арендодатель сам или назначенный им налоговый агент уплачивает налог по ставке 10% в соответствии с данной статьёй, ставится на налоговый учёт и подаёт декларацию.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре