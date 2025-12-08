Президент Ильхам Алиев: Словакия и Азербайджан – дружественные страны и стратегические партнеры

Проведенные нами в ходе визита переговоры показывают, что Словакия и Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, дружественные страны и стратегические партнеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Напомнив, что в прошлом году Словакия и Азербайджан подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, глава нашего государства отметил, что это документ, который выводит наши отношения на самый высокий уровень. "После его подписания мы видим очень активное сотрудничество по всем направлениям", - подчеркнул Президент Азербайджана.