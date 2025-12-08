https://news.day.az/officialchronicle/1800840.html Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию - ФОТО 8 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словацкую Республику.
8 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словацкую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту имени Милана Штефаника города Братислава в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу государства встречали руководитель Аппарата Президента Словацкой Республики Петер Водрашка и другие официальные лица.
