Опыт Азербайджана в построении правового государства представляет значительный интерес для МПА СНГ

Для Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ опыт Азербайджана в построении правового государства представляет значительный интерес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении заместителя руководителя секретариата, Совет МПА СНГ Ивана Мушкета, зачитанного в ходе международной конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию Парламента Азербайджана, на тему "Гейдар Алиев - основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана" в Баку.

По его словам, важную роль в жизни государства играет созданный в соответствии с Конституцией Азербайджана высший представительный и законодательный орган - Милли Меджлис. Благодаря его деятельности была сформирована правовая база для развития национального парламентаризма, основанного на демократических ценностях и верховенстве права.

"Для Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ опыт Азербайджанской Республики в построении правового государства представляет значительный интерес. Он служит убедительным примером для всех, что прочный конституциональный фундамент - это залог стабильности, суверенитета и процветания", - говорится в сообщении.

Мушкет отметил, что обмен мнениями и экспертными оценками в ходе сегодняшней конференции будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета Азербайджанской Республики и внесет значительный вклад в развитие межпарламентского сотрудничества на пространстве Содружества.