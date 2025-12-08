https://news.day.az/politics/1800772.html Джейхун Байрамов назвал приблизительную дату сдачи в эксплуатацию моста Агбенд-Келала Мост Агбенд-Келала, соединяющий Азербайджан и Иран, планируется ввести в эксплуатацию в первые месяцы 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегоодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи в Баку.
Мост Агбенд-Келала, соединяющий Азербайджан и Иран, планируется ввести в эксплуатацию в первые месяцы 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегоодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи в Баку.
Отметив, что 2025 год стал важным для азербайджано-иранских отношений, Джейхун Байрамов подчеркнул, что между двумя странами состоялись переговоры по вопросам политики, экономики, транспортно-коммуникационной сферы, региональной безопасности и международных отношений.
