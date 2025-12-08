Сотни школ прекращают работу на тайско-камбоджийской границе

Власти Таиланда приняли решение приостановить работу 641 школы в приграничных районах из-за эскалации с Камбоджей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении тайского минобразования, сообщает портал Khaosod.

Как отмечается в заявлении, министерство образования страны внимательно следит за ситуацией и разрабатывает планы действий на случай необходимости продления школьного карантина или перевода обучения в онлайн-формат в некоторых регионах. В ведомстве отметили, что "безопасность учащихся и персонала школ - главный приоритет".

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.