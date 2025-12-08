Суровая зима стремительно приближается

Вследствие ослабления полярного вихря некоторые страны в этом году могут столкнуться с очень суровой и аномально холодной зимой. Несмотря на то что прогнозы специалистов полностью не совпадают, вероятность арктических холодов, особенно после праздничных дней, оценивается как высокая.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сюжете телеканала Euronews.

По оценкам синоптиков, полярный вихрь этой зимой выглядит слабее, чем в обычные годы. Подобные атмосферные условия стали причиной экстремальных погодных явлений 1978-1979 годов, которые получили название "зима столетия" - с мощными снежными бурями, продолжительными морозами и параличом транспортной системы.

Может ли история повториться?

В рождественские дни в некоторых странах погода будет преимущественно мягкой, однако после праздников резкое понижение температуры не исключается. Текущие метеомодели показывают более теплую погоду в преддверии Рождества, но затем вероятность сильных холодов возрастает. Европейский центр прогнозирования погоды ожидает усиления холодных воздушных масс после праздничного периода.

Американское агентство NOAA сообщает, что средняя месячная температура в мире может оказаться выше нормы, однако подчеркивает, что этот показатель формируется за счет наблюдающейся сейчас теплой погоды. Это означает, что резкое похолодание все еще остается возможным.

В большинстве моделей январь выглядит переменчивым и относительно мягким. Однако модели EFFIS указывают на более низкие температуры и небольшое количество осадков.

Подобная ситуация может привести к формированию устойчивой области высокого давления в Центральной Европе: днем - спокойная погода, ночью - сильные морозы и туман, из-за которых дороги надолго покрываются льдом.

Дополнительный риск связан с возможным нарушением структуры полярного вихря в середине зимы, что может привести к внезапному вторжению арктических холодов в Европу.

Фактор Ла-Нинья: более холодная и влажная зима в Европе

Климатологи NOAA отмечают, что эффект Ла-Нинья остается активным и продолжится до начала 2026 года. Этот феномен обычно сопровождается более холодной и влажной зимой в Западной Европе.

В Альпах же ожидаются сильные снегопады, что является хорошей новостью для любителей зимних видов спорта.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане ожидается резкое похолодание.