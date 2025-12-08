Важный для Баку проект получил добро ЕС: энергоцепь Восток-Запад замкнулась

Автор: Лейла Таривердиева

На минувшей неделе в проекте Черноморского энергетического кабеля Black Sea Energy, реализуемого с ключевым участием Азербайджана, появились позитивные подвижки. Проект, наконец, получил от Еврокомиссии статус PMI.

Статус PCI/PMI (Проект общеевропейского интереса) очень важен, так как делает проект привлекательным для инвесторов, в первую очередь европейских. Статус открывает перед проектом большие возможности. Он позволит пользоваться ускоренными административными процедурами, обеспечит проект специальной правовой базой, трансграничной совместимостью регулирования, возможностью получения финансирования ЕС. Мы уже не говорим о престиже и прозрачности, которые привлекут к проекту повышенное внимание. Теперь проект подпадает под европейское энергетическое законодательство, благодаря чему получит доступ к специальным грантовым финансовым инструментам Евросоюза.

Напомним, что соглашение о стратегическом партнерстве по строительству Black Sea Energy было подписано 17 декабря 2022 года Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией в Бухаресте. Проект предполагает прокладку подводного кабеля протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Из 1195 км кабеля 95 км пройдут по суше, 1100 км - под водой. На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт зеленой энергии.

Стоимость проекта - 3,5 млрд. евро. Еврокомиссия, как сообщалось ранее, готова выделить 2,3 млрд. евро. Реализация займет около 3-4 лет.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии заключили меморандум о создании СП в рамках реализации проекта Black Sea Energy. В сентябре того же года был подписан акционерный договор между энергооператорами четырех стран - Transelectrica (Румыния), Georgian State Electrosystem (Грузия), Azerenerji (Азербайджан) и MVM Energy (Венгрия).

Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния 10 марта текущего года направили комиссару ЕС по энергетике Дэну Йоргенсену письмо с просьбой присвоить проекту Black Sea Energy статус Проекта общеевропейского интереса. Решение обратиться в ЕС было принято на встрече руководящего комитета по созданию зеленого энергетического коридора. Как отмечал в соцсети Х по этому поводу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, встреча принесла важные результаты. Были согласованы необходимые шаги по включению проекта в Десятилетний план развития сетей ЕС (TYNDP, The Ten-Year Network Development Plan), присоединению Болгарии к проекту и компоненту волоконно-оптического кабеля.

Обратиться по поводу статуса могут только страны-члены Евросоюза, и эту миссию выполнили Венгрия и Румыния.

Вопрос статуса перешел в режим активного ожидания в октябре, когда стало известно, что окончательный список проектов, которым будет присвоен статус Проекта общеевропейского интереса, будет составлен к концу 2025 года. Высказываясь по этому поводу, аналитики отмечали, что Black Sea Energy вполне может рассчитывать на финансовые вливания, так как считается одним из флагманских инициатив программы Global Gateway, направленной на укрепление энергетических связей между ЕС и странами Южного Кавказа. Сегодня в Global Gateway уже включается и Центральная Азия.

Отметим, что в октябре проект был включен в восьмилетний план развития европейской ассоциации операторов энергосистем на 2026-2036 годы. Кроме того, проект прошел активную технико-экономическую проверку в Директорате энергетики Еврокомиссии, которая еще раз подтвердила, что он необходим Европе и содержит большой потенциал.

Сегодня Black Sea Energy уже совсем не тот проект, каким задумывался первоначально и даже не тот, каким он подписывался в декабре 2022 года.

Black Sea Energy был инициативой Грузии, и планы первоначально строились между ЕС и этой страной. Азербайджан присоединился позднее, и с его подключением проект начал расширяться в сторону Центральной Азии. Наша страна, можно сказать, была тем недостающим звеном, которое заставило бы проект заработать. Хорошо известно, что когда к делу подключается Баку и когда это дело соответствует его интересам, он не дает механизмам остановиться.

В своем выступлении на церемонии открытия саммита лидеров COP29 12 ноября 2024 года в Баку Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан ориентируется на экспортные рынки и активно сотрудничает с партнерами для реализации еще одного важного проекта в области энергетической безопасности. В частности, речь идет о прокладке черноморского подводного кабеля. "Это позволит нам экспортировать зеленую энергию в Европу, и технический потенциал этого кабеля - кстати, технико-экономическое обоснование по этому проекту будет готово совсем скоро - составляет около четырех гигаватт", - сказал глава государства, добавив, что "это только начало".

С подключением Азербайджана к черноморскому энергопроекту открылась возможность интегрировать в него и Центральную Азию. Для этого решается вопрос реализации аналогичного черноморскому каспийского энергетического кабеля, по которому будет поступать зеленая энергия из стран ЦА. В начале июля нынешнего года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали документ о создании совместного предприятия Yasil Dehliz Birliyi, которое будет реализовывать проект зеленого энергокоридора через Каспийское море. Документ был подписан между "Азерэнержи", KEGOC и "Национальными электрическими сетями Узбекистана". Церемония состоялась в Баку.

Соответствующий проект предусматривает соединение энергосистем трех стран и экспорт электроэнергии путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря.

Недавно в Ташкенте прошел саммит в формате Евросоюз-Центральная Азия. Тема транзита зеленой энергии из ЦА в Европу была одной из тем обсуждения.

Недавно была определена компания, которая займется подготовкой технико-экономического обоснования. Над первым этапом ТЭО проекта "Энергетический зеленый коридор Центральная Азия-Азербайджан" будет работать итальянская компания CESI S.p.A. Итальянцы, победившие в соответствующем тендере, также выступят консультантами ООО Green Corridor Alliance.

Напомним, что в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку состоялась встреча президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана - Ильхама Алиева, Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёва, по итогам которой был подписан Меморандум о взаимопонимании между тремя странами в плане развития и передачи зеленой энергии. Затем состоялась четырехсторонняя встреча лидеров с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом и был подписан "Исполнительный план сотрудничества в области развития и передачи зеленой энергии" между министерствами энергетики четырех стран.

"Исполнительный план", как отмечал министр энергетики Парвиз Шахбазов, закрепил роль Саудовской Аравии как ключевого партнера в этом трехстороннем проекте. По словам министра, это событие стало важным стратегическим шагом, который придаст значительный импульс международному энергетическому сотрудничеству и экологическим инвестициям для превращения региона в единое геоэкономическое пространство с упором на создание и укрепление стратегических партнерств между странами. Глава ведомства не исключил, что Кыргызстан и Таджикистан с их обширными гидроресурсами могут в будущем присоединиться к этому проекту и внесут в него ценный вклад.

Тогда же, в ходе СОР20 глава Минэнерго Таджикистана Далер Джума заявил о готовности его страны рассмотреть этот вопрос. Таджикистан совместно с другими странами ЦА реализуют в настоящее время проект CASA-1000 по поставке электроэнергии в Пакистан, так что имеют достаточный опыт в решении подобных задач.

Как видим, Азербайджан, как на Среднем коридоре, снова оказывается связующим звеном между Востоком и Западом и открывает для своих партнеров окна возможностей. Сегодня никто не станет отрицать, что Black Sea Energy не приобрел бы такой размах, если бы в декабре 2022 года среди подписавших проект не было Азербайджана.