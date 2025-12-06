Объявлены судейские назначения на XIV тур Мисли Премьер-лиги
Стали известны назначения на матчи XIV тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур стартует встречей "Зиря" - "Карабах", которую обслужит Рауф Джабаров.
Последний матч тура - "Сумгайыт" - "Имишли" - доверен бригаде во главе с Алияром Агаевым.
Мисли Премьер-лига
II круг, XIV тур
6 декабря (суббота)
17:00. "Зиря" - "Карабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Вугар Гасанлы
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Вюсал Мамедов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
7 декабря (воскресенье)
14:00. "Карван-Евлах" - "Шамахы"
Судьи: Джавид Джалилов, Намиг Гусейнов, Камран Байрамов, Ниджат Исмайыллы
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Эмин Алиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Евлахский городской стадион
8 декабря (понедельник)
17:00. "Габала" - "Туран Товуз"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Городской стадион Габалы
20:00. "Сабах" - "Нефтчи"
Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Камранбей Рагимов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Bank Respublika Arena
9 декабря (вторник)
17:00. "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Мюслум Алиев, Рахиль Рамазанов, Ислам Мамедов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Liv Bona Dea Arena
19:30. "Сумгайыт" - "Имишли"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Акбер Ахмедов
VAR: Али Алиев
AVAR: Зохраб Аббасов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Стадион имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте
