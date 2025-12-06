Дональд Трамп поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Президент США Дональд Трамп направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Благодарю Вас за Ваше совместное с Премьер-министром Пашиняном письмо о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Выражаю Вам глубокую признательность за эту высокую оценку, которая вдохновляет нас на продолжение нашей важной миссии.

Как Президент Соединенных Штатов, я остаюсь приверженным прекращению конфликтов во всем мире, обеспечению мира и благополучия для всех людей. Благодаря постоянному партнерству с Вами мы достигнем невозможного.

Еще раз благодарю Вас за Вашу неизменную поддержку", - говорится в письме.