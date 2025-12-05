Сколько азербайджанских студентов получают магистерские стипендии правительства Швеции?

В настоящее время 36 азербайджанских студентов по всему миру получают магистерские стипендии правительства Швеции. Я горжусь этим как гражданин Швеции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил шведский режиссер Микаэль Силькеберг сегодня в ходе панельной сессии в рамках III Международной конференции "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру", организованной Общиной Западного Азербайджана в Баку.

Он подчеркнул, что отношения между Швецией и Азербайджаном намного глубже, чем многие предполагают.

"Единственный в мире Дом-музей братьев Нобель находится в Азербайджане - в Баку", - сказал он.

Он добавил, что культурное наследие Азербайджана когда-то было уничтожено армянами, но мирные переговоры открывают на Южном Кавказе новые возможности для сотрудничества.