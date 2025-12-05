В Ташкенте состоялась церемония открытия офиса операционной компании "Устюрт".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие председатель правления Акционерного общества "Uzbekneftegaz" Баходиржон Сидиков, вице-президент SOCAR Арзу Джавадова, члены проектных команд, а также представители государственных органов, внесших вклад в реализацию проекта.

В выступлениях было подчеркнуто, что операционная компания "Устюрт" внесет значительный вклад в развитие геологоразведочного потенциала, применение передовых технологий в этой области и укрепление энергетической устойчивости региона. Отмечено, что создание компании и открытие офиса являются результатом прочных дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Было сказано, что политическая воля глав двух стран и поддержка на высшем государственном уровне создают условия для реализации таких важных проектов и их успешного исполнения.

Отметим, что разведка, разработка и добыча на инвестиционных блоках (Бойтерак, Теренггудук, Биргори, Харой, Коракалпак и Кулбой) по Соглашению о разделе продукции (СРП) считается важным этапом реализации стратегии энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

"Открытие офиса операторской компании свидетельствует о переходе проекта в активную операционную фазу. В кратчайшие сроки были выполнены необходимые подготовительные работы: оператор зарегистрирован, получены важные лицензии и проведены процедуры, связанные с началом геологоразведочных работ", - говорится в информации.