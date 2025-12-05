Будет ли возможно самим выбирать возраст выхода на пенсию?

На фоне обсуждений в обществе создания частных пенсионных фондов появляются ряд вопросов. Один из наиболее актуальных: если появятся частные пенсионные фонды, станет ли возможным уход на пенсию по желанию, независимо от возраста?

Как передает Day.Az, комментируя тему для konkret.az экономист-эксперт Элданиз Амиров заявил, что механизм деятельности частных пенсионных фондов полностью основывается на условиях заключенного договора.

По словам эксперта, в таких фондах могут быть предусмотрены договоренности и документальные условия, позволяющие гражданину получить пенсионные выплаты в любое время:

"Частный пенсионный фонд по сути зависит от заключенного договора и его условий. Разумеется, условия частных пенсионных фондов могут быть такими, что человек сможет выйти на пенсию в любой момент. Но это уже не тот государственный пенсионный фонд, который мы видим сегодня. Это совершенно другой механизм, и это нужно учитывать", - подчеркнул Амиров.

Отметим, что действующая государственная пенсионная система регулируется законодательством, и изменения пенсионного возраста возможны только через нормативно-правовые акты. Частные пенсионные фонды же будут работать на основе индивидуальных договоров, поэтому условия могут быть более гибкими.

Ранее мы сообщали, что наследникам этих лиц будет выплачиваться пособие.