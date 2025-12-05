Во Франции приостановят работу Shein

5 ноября компания Shein на три месяца отключила во Франции свою торговую площадку, на которой сторонние продавцы выставляют свои товары. Приостановка работы сайта во Франции последовала после того, как власти обнаружили в продаже незаконные товары.

Как передает Day.Az, однако основной сайт Shein остается доступным.

Французское государство требует, чтобы работа веб-сайта была приостановлена на территории страны как минимум на три месяца. По его мнению, это необходимо для того, чтобы Shein доказал, что его работа осуществляется в соответствии с законом.

Суду предстоит решить, оправдана ли приостановка и соответствует ли она законодательству Европейского Союза.

Действия Франции предпринимаются на фоне более пристального внимания к таким китайским гигантам, как Shein и Temu, в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, что отражает обеспокоенность по поводу безопасности потребителей, незаконной продажи продукции и недобросовестной конкуренции.

Тем временем в США генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил в понедельник, что он расследует деятельность Shein, чтобы определить, нарушил ли ритейлер быстрой моды закон штата, связанный с неэтичной практикой трудовых отношений и продажей небезопасных потребительских товаров.