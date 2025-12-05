Трамп зажег елку

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания приняли участие в традиционной церемонии зажжения огней на национальной рождественской ели у Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Fox News.

"Мелания и я очень рады пожелать всем присутствующим здесь сегодня вечером и всем американцам по всей стране веселого Рождества", -- сказал американский лидер.

Такая церемония проводится более ста лет, а впервые она состоялась в 1923 году при президенте Калвине Кулидже. При этом сообщается, что сама ель была привезена из Национального леса Джорджа Вашингтона и Джефферсона в Вирджинии.