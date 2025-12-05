Этот музей признан самым красивым в мире

Музей Kunstsilo в норвежском Кристиансанне удостоен звания "Cамого красивого музея в мире" на презентации престижной архитектурной премии Prix Versailles, которая ежегодно вручается в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как передает Day.Az, этой престижной наградой отмечаются лучшие современные архитектурные проекты по всему миру.

Директор музея Мария Медиаас Йёрстад подчеркнула, что команда "невероятно счастлива и горда" этим признанием и что это в первую очередь заслуга архитекторов проекта.

В музее Kunstsilo, который открылся в прошлом году, хранятся около 7 500 произведений искусства, включая коллекцию Николая Тангена, руководителя Нефтяного фонда Норвегии. Ранее музей уже получил престижную испанскую архитектурную премию Premio Arquitectura Española.

На церемонию вручения в Париж прибыла норвежская делегация, в том числе мэр Кристиансанна Матиас Бернандер, который назвал победу музея невероятным признанием и выразил гордость за город и всех, кто участвовал в создании Kunstsilo.