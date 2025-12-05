АБР поможет АЖД сформировать программу декарбонизации

Азиатский банк развития поможет Азербайджанским железным дорогам сформировать программу декарбонизации, способную конкурировать на глобальном уровне.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор по развивающимся регионам в Энергетическом управлении AБР Синди Сиснерос-Тиангко на презентации проекта по декарбонизации в рамках сотрудничества "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) и АБР в Баку.

"Во всем мире железнодорожная отрасль вступает в новую эпоху, которую определяют электрификация, цифровизация и фундаментальные изменения в том, как производится и используется энергия. От Японии и Китая до Австралии и Европы мировые лидеры создают умные, низкоуглеродные железнодорожные экосистемы. У Азербайджана есть уникальная возможность не только присоединиться к этому движению, но и участвовать в формировании его будущего", - сказала она.

Сиснерос-Тиангко отметила, что техническая помощь, которая будет формировать проект по декарбонизации, объединяет инновации как в инженерных, так и в финансовых решениях.

"В инженерной части мы будем изучать комплексные решения: возобновляемую энергию, системы накопления, интеллектуальные микросети, рекуперативное торможение и даже технологии поглощения углерода, чтобы сократить использование ископаемого топлива и снизить зависимость от электроэнергии из сети", - сказала он.

По ее словам, при поэтапном и системном внедрении эти решения могут снизить долгосрочные энергетические расходы АЖД и существенно уменьшить углеродный след компании.

Отметим, что в апреле 2025 года АБР одобрил выделение средств на реализацию проекта декарбонизации АЖД. В рамках проекта будет выделено 250 000 долларов США из Специального фонда технической помощи, а также 1 миллион долларов через Фонд инноваций в сфере "умной" энергетики.