В России заблокировали SnapChat

Роскомнадзор блокирует приложение SnapChat с октября из-за его использования для организации террористических действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

