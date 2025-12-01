В России назвали условие, способное ускорить блокировку WhatsApp

Дополнительным поводом для ускорения блокировки мессенджера WhatsApp на территории России стал недавний факт утечки дипломатических переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

"Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют", - написал депутат.

До этого помощник Президента России Юрий Ушаков сообщил, что контакты РФ и США могут вестись как по специальным, закрытым каналам связи, так и по обычным, например, в мессенджере WhatsApp. Он допустил, что утечка его разговора со спецпосланником США Стивом Уиткоффом могла произойти именно по этому каналу. Ушаков отметил, что разговоры по WhatsApp "кто-то каким-то образом может, видимо, послушать".

28 ноября Роскомнадзор пригрозил владельцам WhatsApp полной блокировкой мессенджера на территории России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства в области регулирования интернет-коммуникаций.