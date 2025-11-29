Иордания меняет правила игры: тайный визит короля и регентский ход наследника

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том как, Иордания оказалась в центре регионального и аналитического внимания.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В конце ноября 2025 года Иордания оказалась в центре регионального и аналитического внимания после сообщения о том, что король Абдалла II совершил частный зарубежный визит, а его наследник, принц Хусейн, был приведен к присяге как регент. На первый взгляд ситуация не выходит за рамки протокольной нормы: в хашимитской монархии такая процедура применяется всякий раз, когда монарх пересекает границу. Однако временной контекст, характер информационных сигналов и совпадение с внутренними сдвигами в архитектуре власти неизбежно превратили формальный эпизод в предмет широкого политического анализа.

Страна переживает период высокой внешней и внутренней турбулентности, и даже стандартные элементы государственного управления приобретают стратегическое измерение.

Насколько текущая передача функций регентства отражает институциональную адаптацию Иордании к региональным вызовам, и какие стратегические последствия она имеет для устойчивости монархии, внешнеполитического курса и управляемости страны?

Институциональная природа регентства

Регентство в Иордании является давно закрепленной и системной практикой. Конституционно оно предусмотрено для исполнения монарших обязанностей в случае временного отсутствия короля на территории страны. Это фундаментально отличает иорданскую модель от тех монархий, где регентство трактуется как исключительная или кризисная мера. Таким образом, с формальной точки зрения событие не содержит признаков чрезвычайности. Более того, хронология последних лет демонстрирует, что принц Хусейн уже неоднократно исполнял сопоставимые функции, включая международные визиты, официальные церемонии и участие в переговорах.

Однако формальная сторона является лишь частью процесса. Политический вес наследного принца возрастает с 2021 года, когда страна пережила внутренний кризис, связанный с принцем Хамзой. В рамках институционального укрепления монархии началась постепенная реструктуризация полномочий, и принц Хусейн стал фактически вторым центром принятия решений в сфере внешней политики, управления оборонным сектором и государственным представительством. Его участие в ключевых событиях - не импровизация, а структурная институционализация роли преемника. Это характерная черта эволюции монархий, где политическая преемственность является элементом сохранения устойчивости государства. Международные исследования по теме институциональной передачи власти в монархиях подтверждают, что ранняя публичная легитимация наследника снижает риски элитной фрагментации и повышает управляемость политического перехода.

Внутриполитический и социальный контекст

Внутренний фон не менее значим, чем институциональный. Иордания находится под воздействием нескольких структурных вызовов. Во-первых, это социально-экономическое давление, включая безработицу на уровне более 23 процентов среди молодежи (по данным Всемирного банка) и значительное бремя содержания сирийских беженцев, численность которых превышает 650 тысяч. Во-вторых, Иордания традиционно играет роль буфера между конфликтующими государствами региона и остается политическим посредником в арабо-израильском контексте.

После начала новой эскалации вокруг Газы Иордания усилила дипломатическую активность. Королевство проводит линию, ориентированную на стратегический баланс между арабским миром и Западом. Отношения с Израилем находятся на самом низком уровне за последние два десятилетия, о чем свидетельствуют данные международных исследовательских центров и заявления короля о нарушениях гуманитарных норм. Согласно отчету UN OCHA за октябрь 2025 года, региональная гуманитарная обстановка продолжает ухудшаться, и Иордания принимает на себя функции ключевого логистического и политического канала.

Публичные проявления политической напряженности вокруг монарха также стали элементом аналитических обсуждений. Эпизод встречи короля Абдаллы II и президента Сша Дональда Трампа в Белом доме привлек внимание как региональных, так и глобальных аналитиков. При этом корректно отделить медийный шум от аналитических фактов: напряженность в поведении короля является отражением высоких ожиданий и давления, а не индикатором медицинского состояния. Последняя подтвержденная медицинская информация относится к началу 2025 года и не содержит признаков хронических осложнений.

Международная дипломатическая составляющая

Иордания является ключевым участником ближневосточной архитектуры безопасности. Она выступает участником коалиций, поддерживаемых США, Саудией, ОАЭ, и сохраняет партнерство с Великобританией. В условиях региональной турбулентности этот статус требует активного дипломатического маневрирования. Проблематика Газы привела к усилению роли Аммана в переговорах, а королевская дипломатия традиционно опирается на закрытые форматы. История последних десяти лет показывает, что частные визиты короля в зарубежные государства сопровождались решением стратегических вопросов, включая военное сотрудничество, энергетику, региональные гуманитарные программы и безопасность границ.

Таким образом, отсутствие публичных разъяснений относительно направления и целей текущего визита не является индикатором нестабильности, а соответствует традиционной внешнеполитической практике монархии. Это подтверждается исследованиями Middle East Institute и аналитическими докладами RAND о роли секретных переговорных форматов в региональной дипломатии Ближнего Востока.

Структурные параметры политического транзита и роль наследного принца

Политическая эволюция Иордании показывает, что монархия системно выстраивает модель управляемого транзита власти, что подтверждается анализом инкрементальных реформ и укреплением институциональной роли наследного принца. Данные исследования трансформации монархий Персидского залива, проведенные Chatham House и международными экспертами по сравнительной политике, указывают, что успешные модели преемственности характеризуются высокой степенью предварительной институционализации. В Иордании этот процесс наблюдается как минимум с момента усиления публичной роли принца Хусейна в оборонной и дипломатической сфере.

Символическим моментом стало его участие в переговорах по Гaze и в формате взаимодействия с международными организацими. С точки зрения институциональной теории, это означает не только расширение его полномочий, но и постепенное перераспределение информационных и политических функций внутри элиты. Исследования по институциональной устойчивости государств с наследуемой властью показывают, что ранняя социализация наследника во внешней политике снижает риски разрывов при возможном политическом транзите и повышает степень доверия внешних акторов.

Принц Хусейн воспринимается международными партнерами как управленец нового поколения, что соответствует тенденциям обновления элит в арабских монархиях. Публичная поддержка его фигуры со стороны Саудии и ОАЭ в течение последних двух лет говорит о том, что формируется консенсус в отношении роли Иордании как стабильного партнера арабского мира в регионе с высокой вариативностью угроз.

Регентство как элемент архитектуры стабильности

Регентство в данном случае выполняет функцию институционального буфера. Оно демонстрирует устойчивость структуры власти и указывает, что переходы полномочий являются заранее определенным механизмом, а не импровизацией. По данным исследовательских материалов RAND о моделях политической преемственности, управляемость транзита - ключевой параметр для монархий, расположенных в конфликтоемких регионах.

Иордания является одним из немногих государств региона, где элитный консенсус остается относительно непоколебимым. Согласно отчетам Всемирного банка и UNDP, устойчивость институциональных механизмов власти является критическим фактором для сохранения экономической стабильности и доверия инвесторов. Финансовая система Иордании уязвима к внешним шокам, а потому любые элементы политической предсказуемости имеют системное значение.

Регентство демонстрирует отсутствие кризисных процессов внутри правящей группы и подтверждает, что контроль над ситуацией остается в руках монархии. Сравнение с Саудией, где транзит власти в последние годы сопровождался резкими кадровыми перестановками, и с Катаром, где преемник был подготовлен заранее, показывает, что Иордания следует модели минимизации политических рисков.

Геополитическое давление и стратегическая роль Иордании в региональной безопасности

Иордания находится в уникальной геополитической ситуации. Многие международные аналитические центры рассматривают ее как системный элемент ближневосточной безопасности. Региональная конфигурация в 2025 году характеризуется высокой степенью неопределенности. На западе - Израиль, чьи отношения с Амманом переживают период стратегического напряжения. На севере продолжается нестабильность в Сирии. На востоке - последствия конфликта в Ираке и вызовы трансграничной безопасности.

По данным UNHCR, на территории Иордании находятся сотни тысяч сирийских беженцев. Государственные расходы на их содержание достигли в 2025 году по оценкам Министерства финансов страны уровня, сопоставимого с 8 процентами бюджетных расходов. Это оказывает прямое влияние на социальную политику и ресурсы государства.

Иордания традиционно играет роль посредника в арабо-израильском диалоге. После начала новой эскалации в секторе Gazy Королевство активизировало дипломатическую деятельность. В октябре 2025 года были проведены несколько раундов переговоров при участии США и Египта, где Иордания выступала ключевым партнером и гарантом гуманитарного коридора. По данным OCHA, ближайшая к Gaze иорданская инфраструктура является критической для гуманитарной логистики.

Нынешний частный визит короля может иметь стратегический дипломатический контекст. Прецеденты подобного рода наблюдались ранее: встречи с представителями США, Саудии и Великобритании проводились в закрытом формате и сопровождались минимальной публичной коммуникацией.

Политическая коммуникация, информационный минимализм и стратегия неопределенности

Официальные сообщения иорданского агентства Petra известны своей сдержанностью. Информационный минимализм является частью государственной коммуникационной стратегии. Исследования институциональных моделей политической коммуникации показывают, что для монархий с высоким уровнем внешних угроз контроль над информацией является не менее важным, чем контроль над вооруженными силами.

В условиях, когда даже формальные перемены интерпретируются как признаки политического сдвига, монархия стремится использовать стратегию неопределенности. Она позволяет сохранить управляемость ожиданий и предотвратить чрезмерную интерпретацию внутриполитических сигналов.

Отсутствие публичных комментариев относительно цели визита короля не является признаком кризиса. Во внешнеполитической практике Иордании закрытые переговорные форматы применяются регулярно и рассматриваются как инструмент повышения эффективности дипломатии.

Модель политической устойчивости и особенности иорданской монархии

Сравнительный анализ ближневосточных монархий показывает, что Иордания принадлежит к категории государств, где устойчивость режима определяется сочетанием институциональной преемственности и гибкости внешнеполитической позиции. В исследованиях Всемирного банка, Middle East Institute и Carnegie Endowment отмечается, что величина политического капитала иорданской монархии обусловлена способностью адаптироваться к внешним вызовам при сохранении внутреннего консенсуса.

Иордания остается одной из немногих монархий в регионе, где отсутствуют признаки крупномасштабной элитной фрагментации. По данным Freedom House, несмотря на ограничения политических прав, государство демонстрирует высокий уровень институциональной управляемости и низкий уровень угрозы силового транзита власти. В этом контексте регентство не является институциональным новшеством, а подтверждает устойчивость системы.

С точки зрения политической теории, структура хашимитской власти сочетает в себе традиционные элементы наследуемой монархии и современные механизмы государственного управления. Эта гибридная модель позволяет Иордании сохранять легитимность как внутри страны, так и в международном пространстве. Монархия обладает высокой стратегической автономией, основанной на партнерстве с США, Саудией и Великобританией. При этом Иордания относится к числу государств, чья роль в региональной безопасности выходит за пределы собственных границ.

Региональная многополярность и роль западных акторов

На момент 2025 года международная архитектура безопасности Ближнего Востока характеризуется высокой степенью полярности. По данным SIPRI, регион является одним из наиболее милитаризованных в мире. Соперничество крупных держав, включая США, Китай и Россию, создает сложную систему конкурирующих интересов, в которой Иордания становится важным стратегическим узлом.

США рассматривают Иорданию как ключевого партнера в антитеррористической и военной архитектуре региона. Согласно докладу Defense Security Cooperation Agency за 2025 год, объем ежегодной военной помощи Иордании превышает 1 миллиард долларов. Иордания обеспечивает стратегическое присутствие США на Ближнем Востоке и является частью региональных коалиций. В этом контексте частные визиты короля, проводимые без огласки, могут быть частью закрытой дипломатии.

Визит короля в Белый дом и взаимодействие с Трампом свидетельствуют о том, что уровень политического давления на Амман как посредника между Вашингтоном и арабским миром остается высоким. Анализ видеоматериалов и публичных выступлений показывает, что Абдалла II находится в центре переговоров и является одним из ключевых представителей умеренной линии. Это подтверждает его роль как гаранта региональной стабильности.

Правовые и международные основания институциональной преемственности

Политическая устойчивость Иордании имеет правовое измерение. Конституция страны предусматривает модель передачи власти на период отсутствия монарха. Это позволяет избежать кризисных сценариев, характерных для государств, где формальные механизмы транзита недостаточно институционализированы. В международном праве принцип преемственности власти трактуется как гарант сохранения управляемости и предотвращения вакуума власти. Это соответствует положениям Конвенции ООН против коррупции и доктринам правового государства.

Пример Иордании демонстрирует, что правовые механизмы преемственности работают не только в условиях формальных изменений, но и в ситуациях, где политическое напряжение может привести к усилению внешнего давления. Международные исследования показывают, что структурная устойчивость монархий повышает их способности противостоять внутренним и внешним угрозам.

Сценарный анализ развития ситуации

Если рассматривать ситуацию через призму сценарного анализа, можно выделить несколько возможных траекторий развития. В первом сценарии частный визит короля является частью дипломатической стратегии и не несет признаков политического кризиса. В этом случае регентство продолжит выполнять свою функцию как институциональный механизм поддержания стабильности.

Во втором сценарии частный визит может быть связан с неформальными консультациями по региональной безопасности. В условиях растущего давления со стороны региональных и глобальных акторов Иордания может использовать закрытую дипломатию как инструмент сохранения политического маневра.

Третий сценарий предполагает возможность внутренней адаптации политической системы к новым условиям. В этом случае роль наследного принца будет усиливаться, а его участие в политических процессах станет более заметным. Этот сценарий соответствует тенденциям институционализации власти в Арабском мире.

Международные параллели и сравнительные примеры

Сравнение Иордании с другими монархиями Ближнего Востока показывает, что ее модель отличается высокой степенью гибкости и адаптивности. В Саудии преемственность власти сопровождалась кардинальными реформами. В Катаре передача власти прошла в плановом режиме. В Марокко монархия также демонстрирует высокую степень институциональной устойчивости.

Иордания следует собственной траектории. Ее модель представляет собой сочетание элементов формальной преемственности и гибкости политической системы. Это позволяет ей сохранять устойчивость в условиях региональных и глобальных вызовов.

Трансформация роли монарха и перераспределение политических функций

Внутри иорданской политической системы уже несколько лет наблюдается постепенное перераспределение центров ответственности между королем и наследником. Этот процесс не носит характер смены власти, но демонстрирует институциональную адаптацию монархии. По данным Всемирного банка и МВФ, Иордания относится к числу государств, чья политическая стабильность является ключевым фактором экономической устойчивости. Страна зависит от внешних инвестиций и помощи, включая поддержку международных финансовых организаций и партнеров из арабского мира. Это означает, что передача полномочий наследнику в определенных сферах представляет собой механизм повышения предсказуемости.

Последние годы принц Хусейн становится ключевой фигурой во внутренних и внешних процессах управления. Его участие в оборонном секторе подтверждается модернизацией структуры Вооруженных сил, переподчинением ряда командных функций и расширением консультативной роли. Это соответствует тенденциям модернизации монархий региона, где наследники приобретают статус стратегических операторов национальной безопасности. В докладе по региональной безопасности, подготовленном Center for Strategic and International Studies в 2025 году, Иордания названа одной из немногих арабских стран, где преемственность власти формируется с опорой на институциональные механизмы.

Закрытая дипломатия и внешнеполитический контекст частного визита короля

Практика закрытой дипломатии является характерной для иорданского двора. В международной политике существуют множество прецедентов, когда визиты монарха не сопровождались предварительной или последующей публичной коммуникацией. Таковы были встречи с лидерами Саудии, Великобритании и США в течение последних десяти лет. Международные исследовательские центры называют такую модель дипломатии атрибутом государств, выполняющих функции посредников и стабилизаторов.

Анализ геополитической конфигурации региона в 2025 году показывает, что Иордания находится в центре нескольких параллельных процессов: эскалация в Газе, напряженность в отношениях с Израилем, усиление гуманитарного давления, сокращение экономического роста. Именно такие периоды становятся моментами, когда закрытая дипломатия может играть решающую роль. По данным UN OCHA, Иордания остается единственным стабильным гуманитарным коридором для международных организаций, что усиливает переговорный потенциал короля как посредника.

Отсутствие информации о направлении визита и его содержании выглядит не аномально, а закономерно для структуры иорданской дипломатии. Публичная детализация подобных поездок обычно происходит лишь после завершения переговоров, если это входит в стратегическую линию монархии. Элементы неопределенности позволяют контролировать информационную среду и предотвращают распространение спекуляций. В условиях, когда политическая система живет в логике постоянного давления, это становится одним из элементов стратегической устойчивости.

Социальная стабилизация и фактор внутренней легитимности

Иордания остается страной, где легитимность власти строится на нескольких уровнях: историческом, религиозном, политическом и социальном. Согласно исследованиям UNDP и Arab Barometer, уровень доверия к монархии остается одним из самых высоких в регионе. Это принципиально отличает Иорданию от государств, переживших смену режима или глубокую дестабилизацию. Монархия в Аммане сохраняет способность устанавливать политические приоритеты и контролировать ключевые сферы.

На социальном уровне важным фактором является стабильность элитного консенсуса. В отличие от ряда стран Ближнего Востока, Иордания избегает внутренней поляризации. Даже кризис 2021 года, связанный с принцем Хамзой, был решен без силовых сценариев. Исследования международных центров, включая Carnegie Middle East Center, указывают, что ключевым ресурсом иорданской монархии является способность рассредотачивать политическое напряжение.

В условиях, когда регион переживает период конфликтов, Иордания демонстрирует устойчивость, основанную на институциональных механизмах и последовательном управлении политическими рисками. Регентство в данной ситуации укрепляет эти механизмы, а не ослабляет их.

Роль наследника как инструмент контроля над политическим циклом

С точки зрения анализа государственных институтов, фигура наследника приобретает значение оператора политического цикла. Его публичная активность на внутренних социальных и культурных мероприятиях, включая церемонию юбилея Иорданской футбольной ассоциации, показывает, что транзит функций власти формируется не в условиях кризиса, а в рамках долгосрочной стратегии. В исследованиях по теории режимной устойчивости подчеркивается, что управление преемственностью власти должно происходить в условиях стабильности, чтобы минимизировать системные риски.

Внешнеполитические и внутренние функции наследника постепенно становятся частью институциональной структуры. Это подтверждается сведениями о его участии в переговорах, международных мероприятиях и государственных программах. Такой формат преемственности не является временным или ситуативным явлением, а представляет собой стратегически важный элемент управления.

Регентство как маркер перехода к новой фазе институциональной адаптации

Текущее регентство следует рассматривать не как отклонение от нормы, а как показатель зрелости политической системы. По оценкам международных аналитических центров, устойчивые монархии успешно проходят фазу институциональной адаптации, если процесс передачи полномочий реализуется не в момент кризиса, а в условиях планового политического развития. Иордания демонстрирует именно такой подход: преемственность обеспечивается заранее, без объявления чрезвычайных мер и публичных дискуссий о статусе власти.

Нынешняя ситуация представляет собой элемент управляемой политической динамики. Регентство выполняет как минимум три ключевые функции. Первая заключается в обеспечении непрерывности власти: фактическое исполнение обязанностей монарха осуществляется без перерыва. Вторая - демонстрация международным партнерам предсказуемости внутренней политики, что имеет стратегическое значение в условиях региональной турбулентности. Третья - подтверждение институциональной зрелости системы, способной адаптироваться к внешним вызовам.

Согласно анализам политической устойчивости монархий, представленным Brookings Institution и Carnegie Endowment, преемственность власти становится фактором укрепления внутренних механизмов контроля. Это подтверждается опытом Саудии и Катара, где формирование роли наследника происходило задолго до фактической передачи власти.

Информационный минимализм как стратегия управления восприятием

Официальное сообщение агентства Petra стало примером информационной стратегии государства. Лаконичность формулировок не является индикатором скрытности, а представляет собой метод контроля над общественным восприятием. В условиях повышенного внимания к внутренней политике Иордании публичные заявления структурируются так, чтобы минимизировать риски спекуляций и деструктивных интерпретаций.

Исследования в области государственной коммуникации показывают, что информационная открытость в условиях геополитической нестабильности может приводить к усилению неопределенности. Иорданская модель выбирает стратегию дозированной информации. Она позволяет контролировать политическое пространство, управлять ожиданиями населения и регулировать реакции региональных и международных акторов.

В этом контексте отсутствие подробностей относительно частного визита короля не представляет собой отклонение от нормы. Это предусмотренный элемент публичной коммуникации монархии. Подобные практики применялись в предыдущие периоды, когда король посещал США, Саудию и Великобританию. Они не сопровождались развернутыми пресс-релизами до завершения переговоров.

Геополитический контекст и международные последствия

Иордания остается элементом архитектуры региональной безопасности. Ее роль как посредника и стабилизатора подтверждается данными международных институтов. По данным МВФ, Иордания входит в число наиболее интегрированных в региональную систему безопасности государств. Ее внешняя политика ориентирована на баланс между арабским миром и Западом. Этот баланс становится фактором стратегической устойчивости.

Напряженность вокруг Газы и сбои в региональных дипломатических форматах усиливают значение Иордании в системе ближневосточного урегулирования. По данным OCHA, гуманитарная ситуация остается критической. Иордания является единственной стабильной платформой для организации международных гуманитарных поставок.

Внутренний фактор также играет ключевую роль. По данным UNHCR, число зарегистрированных сирийских беженцев превышает 650 тысяч. Эта цифра демонстрирует давление на экономику и социальную инфраструктуру страны. В таких условиях сохранение стабильности политической системы приобретает критическое значение для социальной устойчивости.

Регентство как инструмент внешнеполитической коммуникации

На международной арене регентство воспринимается как сигнал предсказуемости и надежности. Партнеры Иордании видят в этом подтверждение того, что система власти остается управляемой. Аналитические материалы международных институтов по вопросам безопасности подчеркивают, что монархия способна сохранять контроль над ключевыми элементами политической системы даже в условиях внешнего давления.

Принц Хусейн активно участвует в международной политике и имеет стратегическое значение для дипломатических партнеров. Его публичное присутствие демонстрирует, что политическое руководство Иордании обладает необходимой гибкостью и способностью адаптироваться к внешним вызовам.

Стратегические последствия и долгосрочные проекции

Сложившаяся ситуация свидетельствует о вступлении Иордании в новый этап институциональной адаптации. Особенность текущего момента заключается не в формальном факте регентства, а в его функциональном значении для политической системы. Оно демонстрирует, что монархия сохраняет способность управлять транзитом власти, избегая дестабилизации и неопределенности. В условиях, когда региональная архитектура безопасности переживает фазу глубоких трансформаций, Иордания остается примером политической гибкости.

Международная среда усиливает давление на государственные институты. Внешние вызовы включают эскалацию в Газе, напряженность в отношениях с Израилем, гуманитарный кризис и сложность партнерских отношений с внешними акторами. Внутренние вызовы связаны с социальной устойчивостью, экономической стабильностью и необходимостью модернизации системы государственного управления. В этой конфигурации регентство становится частью механизма сохранения политического курса и институциональной предсказуемости.

Для внешних партнеров и международных институтов Иордания остается стратегическим союзником, способным обеспечивать стабильность в одном из самых конфликтных регионов мира. Для внутренней политики этот процесс означает очередной шаг к институциональной консолидации власти и укреплению механизмов преемственности. В долгосрочной перспективе это формирует основу для управляемого политического развития и адаптации государства к новым реалиям региональной безопасности.

Выводы и рекомендации

Главный вывод заключается в том, что текущий эпизод не свидетельствует о кризисе власти и не является индикатором чрезвычайных событий. Он подтверждает устойчивость институциональной модели Иордании и демонстрирует, что монархия рассматривает преемственность как ключевой элемент национальной безопасности. Регентство и активная роль наследного принца обеспечивают непрерывность управления и уменьшают риски дестабилизации.

Для внутренней политики стратегически важным остается сохранение модели управляемой преемственности и укрепление механизмов институционального контроля. Экономические и социальные реформы нуждаются в продолжении, а элитный консенсус - в сохранении. Для внешней политики Иордания должна удерживать позицию посредника и опираться на партнерства с ключевыми международными игроками. Закрытая дипломатия и стратегический минимализм в публичных коммуникациях продолжат оставаться частью внешнеполитической практики.

В региональном контексте Иордания представляет собой модель политической устойчивости, способной адаптироваться к внешним вызовам и сохранять курс на стабильность и модернизацию. Наиболее вероятным базовым сценарием является дальнейшее укрепление роли наследного принца в рамках действующей институциональной системы, без резких политических изменений. Иордания продемонстрировала, что даже формально протокольные события становятся частью стратегической логики государства и инструментом управления сложной политической средой.

В глобальном контексте это подтверждает, что устойчивость государств определяется не отсутствием угроз, а наличием механизмов их институционального контроля. Иордания в очередной раз показала способность к адаптации и подтверждает статус одного из ключевых элементов региональной стабильности.